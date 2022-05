Ciclismo: tutti gli appuntamenti degli atleti valdostani

Saranno molti gli atleti valdostani impegnati nelle varie gare di Mountain Bike, pista e strada, nel prossimo fine settimana.

MountainBike. Prima settimana di giugno caratterizzata da un intenso programma gare. giovedì 2, dalle 10, a Pergine Valsugana (Trento), la 4° prova del Campionato giovanile di società, dove sono iscritti una quindicina di Allievi e Esordienti di Xco Project e Cicli Lucchini.

Sabato 4, dalle 10, a Pergine Valsugana (Trento), la sesta tappa dell’Italia Bike Cup riservata a Elite, U23 e Juniores, dove risultano iscritti Gabriel Borre, Alessio Cino e Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini).

Domenica 5, dalle 9.30, a Novi Ligure (Alessandria), la 6° prova Xc Piemonte Cup – Mtb sotto la Torre, riservata a Allievi e Esordienti, con venti atleti iscritti del Cicli Lucchini, Gs Lupi Valle d’Aosta e Orange Bike Team.

A Bernezzo (Cuneo), la GranFondo e Mezzo Fondo Rampignado, inserita nel circuito Marathon Bike Cup, dov’è iscritta Camilla De Pieri (Cicli Lucchini). Domenica 5, dalle 10, a Calvari (Genova), il Campionato regionale ligure per Allievi e Esordienti e la terza prova Challenge per Giovanissimi, con poco meno di venti atleti del Vc Courmayeur MB al via.

Dalle 8.30, a Pogno (Novara), l’Enduro dei Gufi, dove sono iscritti Camilla Martinet (Cicli Lucchini), Emilie Polo, Jérémy e Christophe Carlin, Tommaso Armenghi, Italo Radizza, Enea Allegri, Andrea Vallet (Vc Courmayeur MB).

Pista. Giovedì 2, dalle 10, a Velodromo Francone di San Francesco al Campo (Torino), mini-sprint per G1, G2 e G3, Scratch e corsa a punti per G4, G5 e G6, con al via Claudio Finco, Aimé Cuaz e Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team).

Strada. Domenica 5, dalle 15, il 2° Trofeo Comune di Bruino (Torino), corsa su Strada riservata ai Giovanissimi, con oltre dieci rappresentanti del Cs Lys e dell’Orange Bike Team.