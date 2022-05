GIRO D'ITALIA: LA CORSA PIU' DURA DEL MONDO NEL PAESE PIU' BELLO DEL MONDO

Risultati straordinari per l’edizione 105 del Giro d’Italia grazie al grande sforzo editoriale e di produzione di contenuti di RCS Sport ma anche grazie al ritorno del grande pubblico che ha potuto riabbracciare la Corsa Rosa e i suoi protagonisti nelle 21 tappe da Budapest a Verona.



IL RITORNO DEL GRANDE PUBBLICO

(La Grande Partenza di Budapest e il calore dei tifosi ungheresi)





(Il Giro 105 ha riaccolto sulle strade il grande pubblico. Qui un momento dell'ascesa di Superga durante la 14^ tappa)

IL RACCONTO ONLINE





Risultati eccellenti quelli che provengono dal mondo web. Sono 210 milioni le pagine viste tra sito e app con 10 milioni di utenti unici. Tutte le properties del Giro d’Italia hanno totalizzato 180 milioni di video views e la community social è a quota 4.2 milioni. Le Impression totali superano gli 800 milioni.



Particolarmente apprezzato l'approccio rinnovato degli account Social che hanno creato un forte legame con la community.



DENTRO LA CORSA ROSA

(Jai Hindley è il primo corridore australiano a vincere il Giro d'Italia)





(Prima partecipazione alla Corsa Rosa per Mathieu Van der Poel, vincitore della 1^ tappa e protagonista lungo l'arco delle tre settimane dentro e fuori la corsa. Foto: Sprint Cycling Agency)





(Vincenzo Nibali ha chiuso al 4° posto il suo ultimo Giro d'Italia. L'affetto dei tifosi lo ha accompagnato lungo le tre settimane)





(Il momento in cui Biniam Girmay è entrato nel libro dei record diventando il primo corridore eritreo ad imporsi in una tappa di un grande giro)





(Alejandro Valverde ha onorato il Giro d'Italia in quella che è la sua ultima stagione in carriera)

UN VIAGGIO ATTRAVERSO LUOGHI MERAVIGLIOSI

(Piazza degli Eroi a Budapest durante la presentazione delle squadre)

(Dopo 9 anni il Giro d'Italia ha fatto ritorno a Napoli. Il via è stato dato da Piazza del Plebiscito)





(Passaggio lungo la Riviera Ligure durante la 13^ tappa)





(Le Dolomiti sono state lo scenario del sorpasso Rosa di Jai Hindley su Richard Carapaz. Foto: Valentina Celeste)



IL GIRO D'ITALIA NEL MONDO ATTRAVERSO LE IMMAGINI TV



200 paesi collegati



48 i mezzi di EMG Italy Belgio e Francia (con 10 camere, 6 moto audio/video e 4 moto audio, oltre a 2 elicotteri dotati di camere cineflex) per la produzione TV delle immagini della Corsa Rosa, frutto della nuova partnership tra EMG Group e RCS Sport per la produzione TV live.



21, le dirette TV integrali del Giro d’Italia, una per ogni tappa



I NOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO



89 i partner commerciali ufficiali, 24 in più dello scorso anno, che a vario titolo hanno accompagnato il Giro nel suo percorso Rosa da Budapest a Verona