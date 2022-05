Equitazione: Alessia Lustrissy Top Ten in Francia al test event prossimi Campionati del Mondo 2023

Lo scorso giovedì 26 maggio si è svolto a Castelsagrat in Francia, nella regione dell’Occitania, il test event dei prossimi Campionati del Mondo 2023 riservati ai cavalieri Juniors e Young Riders (CH-M-YJ-E).

Alessia Lustrissy e Deporto, dell’ASD Torgnon Endurance confermano il pieno stato di forma e tornano da Castelgrat con un bel 9°posto. Lustrissy ha rappresentato l’Italia in questa importante gara dopo essere stata convocata dalla FISE.

I 35 cavalieri partenti si sono confrontati su un percorso all'apparenza semplice ma che in realtà nascondeva parecchie insidie. Strette discese, strappi repentini, cambi di direzione e lunghi tratti galoppabili up and down sulle favolose colline limitrofe il parterre di gara. In gara giovani binomi da Francia, Emirati Arabi, Spagna, Brasile e Italia.

Dei portacolori azzurri 4 italiani su 5 hanno terminato la gara: Lorenzo Gagliardo con Sedilesu, Samuel Perri con Utopia, Alessia Lustrissy con Deporto, Lucrezia Romina Mondini con Twilight la Roncola, hanno scritto il loro nome nella top ten della CEI2*JYR di Castelsagrat salendo sul podio in cerimonia di premiazione.