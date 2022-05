Il Presidente Roda confermato nel Consiglio FIS con il numero più alto di voti

Il Congresso della Federazione Internazionale dello Sci svoltosi a Milano che ha rieletto alla presidenza per il quadriennio 2022/26 lo svedese Johan Eliasch, ha votato anche il nuovo Consiglio fino al 2024 (diciotto a cui si aggiungono le già confermate Hannah Kearney e Jylha Martti in qualità di rappresentanti degli atleti), dove Flavio Roda ha ottenuto il maggior numero di consensi. Il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali ha ottenuto 114 voti su un numero massimo di 117, seguito dallo sloveno Enzo Smrekar con 113, dalla canadese Deidra Dionne e dallo vizzero Urs Lehmann con 107, seguono il norvegese Erik Roeste con 106, l’austriaco Patrick Ortlieb con 106, il giapponese Aki Murasato con 103 e l’australiano Dean Gosper con 102.

Di seguito la lista dei nuovi consiglieri FIS per il biennio 2022/24 e i voti raccolti (massimo 117):

RODA Flavio (Ita) 114

SMREKAR Enzo (Slo) 113

DIONNE Deidra (Can) 107

LEHMANN Urs (Svi) 107

ROESTE Erik (Nor) 106

ORTLIEB Patrick (Aut) 105

MURASATO Aki (Gia) 103

GOSPER Dean (Aus) 102

UUSITALO Martti (Fin) 99

KUMPOST Roman (Cze) 98

ARJES Mats (Sve) 96

KAST Magdalena (Arg) 96

STEINLE Franz (Ger) 93

ZHENG Liangcheng (Chn) 85

PIGELET Anne-Chantal (Fra) 84

TOUSSAINT Patrick (And) 83

MINEV Tzeko (Bul) 81

STEVENS Fiona (Nzl) 78

KEARNEY Hannah (già presente)

MARTTI Jylha (già presente)

NON ELETTI:

FARROMBA Pedro (Por) 74

Kairouz Fredy (Lbn) 74

Paine Dexter (Usa) 74

Nitiukov Ihor (Ucr) 50

Vyalbe Elena (Rus) 48