Rugby: Stagione positiva per le giovanili dello Stade Valdotaine

Bona la stagione in generale per le compagini giovanili dello Stade Valdotaine, considerando anche l'ottimo percorso della Seniores nel campionato di Serie C.

Nello scorso fine settimana gli Under 15 hanno sfidato l'Oleggio e i tecnici Bellafiore e Gramajo sono soddisfatti sottolineando che "si raccolgono i frutti degli allenamenti di questi mesi, i ragazzi sono cresciuti numericamente e nel gioco divertendosi".

La compagine Under 13 (nella foo sopra) dello Stade Valdotaine, allenata dai tecnici Zappa e Furfaro, sono riusciti a vincere in quel di Chieri nonostante la fatica e il caldo.