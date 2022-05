GINNASTICA ARTISTICA: DOPO DUE ANNI TORNA IL SAGGIO OLIMPIA ALL’INSEGNA DEL GIOCO

La storica società valdostana ha dovuto rinunciare per due anni al classico appuntamento di chiusura dei corsi, ma ora ritorna in gran forma a presentarsi in pedana con i suoi circa 200 tesserati e tesserate, fra corsi corsi e agonistica, che vanno dai 3 agli 84 anni.

Il tema scelto quest’anno è “Il Gioco” e le varie esibizioni lo declineranno nelle sue mille sfumature: dai sempreverdi giochi da cortile, a quelli da tavolo agli immancabili giochi elettronici. I bimbi e le bimbe della miniginnastica, dei corsi di artistica maschile e femminile e di acrobatica, gli adulti del corso master, le ragazze del il gruppo eventi e gli agonisti e le agoniste dei settori Silver e Gold si alterneranno in pedana fra fantasiose coreografie e difficili elementi tecnici per offrire, come di consueto, uno spettacolo ricco ed emozionante a famiglie e appassionati.