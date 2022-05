Volley: Olimpia Aosta under 17 sconfitta in casa dalla Pallavolo Val Chisone (Foto)

La sconfitta interna della compagine del Volley Olimpia Aosta targata under 17, nel big-match contro la Pallavolo Val Chisone, vale una doppia beffa: sconfitta e sorpasso dei rivali in classifica.

I giovani allenati da coach Liomonet, non al 100%, hanno ceduto le armi per 3 set a 1 contro una avversario che presentava anche qualche elemento con esperienza di Serie C sulle spalle. Ospiti avanti nel primo set grazie ad un 17/25, poi nel secondo parziale i valdostani escono alla distanza e pareggiano i conti con un 25/21. Nel terzo set combattuto sono i piemontesi ad avere la meglio per 24/26, mentre nel quarto parziale arriva il definitivo 15/25 che condanna i locali.

In classifica la Pallavolo Val Chisone supera di un punto il Volley olimpia Aosta, che ora deve inseguire gli avversari stagionali.