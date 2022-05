Rafting: Weekend di sfide per il rafting azzurro nelle acque del Sesia

Una due giorni di gare che prenderà il via con le sfide nella specialità RX dalle 13 di sabato. Domenica invece spazio alla specialità dello slalom in un weekend importante per valutare il livello dei vari equipaggi anche in ottica internazionale. A livello maschile riflettori puntati sull'equipaggio del Rafting Team Verona, protagonista fin qui e sulla carta team da battere.

Valbrenta Team e Sesia Rafting puntano a far scendere dal “trono” gli atleti scaligeri, così come tutti gli altri equipaggi, alcuni dei quali formati da pagaiatori provenienti da società diverse, pronti a sfidarsi tra le acque del Sesia.

Al femminile Adda Viva e Centrosportavventura cercheranno di far segnare il miglior tempo in una sfida che, tra senior e junior, registra anche la presenza dell'equipaggio meranese del DRD4.

Presente anche il pararafting, dopo i buoni risultati ottenuti dagli azzurri ai mondiali dello scorso anno, in gara con il team misto M&N Movimento e Natura assieme agli specialisti dell'ASD Pescantina.

E particolarmente avvincente sarà anche la sfida nelle specialità MIX, sia tra i senior ma anche tra gli under 23. In questo caso nessuna previsione è possibile, con le rapide del Sesia e la tenacia di atleti e atlete veri e proprio fattori determinanti per l'evolversi delle gare.