Sci: Coppa del Mondo sul Zermatt-Cervinia a ottobre e novembre

La FIS ha dato il via libera, dopo un'ispezione ben dettagliata, per la "Speed Opening Matterhorn-Cervinia", le gare di velocità maschile della Coppa del Mondo di sci in programma ad ottobre (29 e 30) e quella di velocità femminile a novembre (5 e 6).

Per quanto riguarda l'organizzazione, saranno gli uomini a gareggiare sulla pista di Zermatt, mentre le donne su quella di Cervinia. Nei due villaggi saranno installati due maxischermi per seguire le gare

Sulla pista (dalla lunghezza di 3,5 km), per la messa in scurezza, saranno posati circa 18 km di rete e la parte finale del ghiacciaio e della pista sarà ricoperta da teli.