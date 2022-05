Rugby: Stade Valdotaine a caccia delle finali nazionali

Sarà un finale di campionato interregionale di Serie C tutto da vivere quello che è in programma domenica prossima.

Lo Stade Valdotaine, a due punti dal primo posto, va a cacca del sorpasso all'ultima curva sul Novar per accedere alle finali nazionali e sognare un posto nella prossima Serie B.

Per fare in modo che questo si avveri, i gialloneri devono battere in casa l'Alessandria Rugby domenica pomeriggio (ore 15.30) e tifare nella sconfitta della capolista Amatori Novara Rugby impegnata in quel di Volvera.

DOMENICA 22 MAGGIO ore 15.30

Volvera Rugby - Amatori Novara Rugby

Biella Rugby - Rivoli Rugby

Stade Valdotaine - Alessandria Rugby

San Mauro Rugby - Cuneo Pedona Rugby