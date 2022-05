Sabato approda in Valle d'Aosta il Run4Hope

La partenza avverrà al Castello Generale Cantore di Aosta alle 11:00, con primo cambio previsto a Gressan all'area verde. Sono previsti alcuni punti dove il “testimone della solidarietà” passerà di mano da un gruppo all’altro. Alle ore 12,45 nella tabella oraria, il gruppo toccherà Nus, le 14:45 Chatillon per raggiungere tra le 16:00 e le 17:00 presso la Piazza d’Armi del Forte di Bard.

Non si tratta di una gara di corsa, ma di una gara di solidarietà ed è aperta a tutti, non solo ai tesserati Fidal. Chi partecipa verserà un contributo personale anonimo e l’intera raccolta RUN 4HOPE la devolverà all'AIL, l’Associazione per la ricerca e la cura di linfomi e leucemie.

Si correrà, in completa autonomia, il più possibile su percorsi non trafficati, anche lungo la via Francigena, individualmente o a piccoli, gruppi e ciascuno potrà decidere la distanza da percorrere. Numerosi sono i giovanissimi che hanno aderito, ma l’auspicio è che i numeri posso ancora crescere per una massiccia partecipazione di atleti che vogliono contribuire a sostenere la ricerca medica per la cura di malattie del sangue e del sistema linfatico che colpiscono spesso i giovani.

Per iscriversi è possibile agganciarsi a questo link: https://www.enternow.it/it/<wbr></wbr>browse/run4hope-italia-2022 oppure rivolgersi ai gruppi guida che supportano le varie tappe con i seguenti referenti. Aosta-Nus (11:00-12:45) Lyana Calvesi (lyanacalvesi@gmail.com), Moreno Gradizzi (mgradizzi@gmail.com); Nus-Chatillon (12:45-14:45) Giovanni Ienaro (asdinrun@gmail.com); Chatillon-St-Vincent/Montjovet (14:45-16:00) Lisa Borzani (lisa.borzani@libero.it); St-Vincent/Montjovet – Forte di Bard (P.S. Martin-Forte di Bard) 16:00-17:30 (genny.garda@libero.it, erminio.nicco@libero.it)

Tra i tanti hanno aderito già per questa seconda edizione si sono già iscritti alcuni tra i nostri campioni più affermati con in prima fila René CUNEAZ, Omar BOUAMER, Silvia GRADIZZI. Ci sono poi delle società referenti e poi come società Fidal l'APD PONT SAINT MARTIN, l'INRUN, l'ATLETICA CALVESI