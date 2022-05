Sci: La Salle festeggia l'azzurra Federica Brignone

Federica Brignone in azione

Una grande festa condita da una parata di stelle. Qesti sono stati gli ingredienti per l'evento svoltosi a La Salle domenica scorsa, dove si è festeggiata per le sue imprese sportive la beniamina di casa.

Stiamo parlando di Federica Brignone, azzurra di sci alpino che ha festeggiato in mezzo alla sua gente le imprese sportive in Coppa del Mondo e le medaglie alle Olimpiadi invernali di Pechino in questa stagione.

Tanti i personaggi di spicco presenti alla festa per la Brigone, tra cui Deborah Compagnoni. Presenti anche Gustavo Thoeni, Piero Gross, Claudia Giordani, Paolo De Chiesa, Danilo Sbardellotto e Giuliano Razoli.

Presenti all'evento più di 500 persone.