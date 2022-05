Asd Danza Aosta, Emilie Ronc strepitosa a Broni: "Dedico le vittorie alla mia insegnante"

Nello scorso fine settimana l'asd Danza Aosta è stata protagonista in quel di Broni, dove al teatro Carbonetti la tesserata Emilie Ronc ha ottenuto un importante premio.

Il riconoscimento è arrivato dopo la performance con la coreografia di Marinella Gloriati "Souvenir", ottenendo il premio nella categoria solisti contemporanea junior.

"A partire da novembre 2021 con la coreografia "Souvenir" di Marinella Gloriati ho ricevuto molti premi importanti - ci svela Emilie Ronc - a partire dal "Premio Internazionale Danza Giovani" al teatro Ariston di Sanremo dove ho ottenuto il Secondo Premio unitamente alla borsa di studio per il Summer a Sibiu in Romania.

Successivamente ho conquistato il Primo Premio e l'ambito "Premio Assoluto per la Danza Contemporanea" al Concorso Nazionale "Libera la tua Espressione" che si è svolto Castano Primo (Mi). A febbraio 2022 ho partecipato alo concorso nazionale "Talent for Dance" a Milano dove ho vinto il Terzo Premio e quattro borse di studio per importanti eventi formativi, l'ultima partecipazione del mese di maggio è stata al concorso nazionale "Equilibrio" a Broni dove ho ottenuto il Terzo Premio e 5 borse di studio fra cui la partecipazione a due concorsi nazionali. Le sensazioni che ho provato durante le esibizioni sono state ansia e felicità. Ansia perchè da una parte avevo paura di dimenticare o sbagliare qualcosa e felicità perchè quando sono sul palcoscenico mi sento me stessa al 100%".

Emilie Ronc ci rivela da dove nasce la sua passione per la danza: "La passione per la danza è nata quando facevo ginnastica ritmica. C'era una lezione di classico a settimana e quando ho scoperto che la mia insegnante se ne sarebbe andata ho deciso di seguirla per continuare. Inizialmente avevo intenzione di fare danza classica, poi ho scoperto che si tenevano anche lezioni di danza contemporanea con Marinella Gloriati. Provandole, ho capito che quella era la strada che faceva per me".

Tornando al Carbonetti di Broni, la tesserata asd Danza Aosta ha una dedica speciale: "Dedico le mie vittorie alla mia insegnante Marinella - sottolinea - perchè grazie a lei, alla sua fiducia in me, alle sue lezioni e al tempo passato in sala a correggere, ricorreggere passi che non venivano, ho potuto vivere queste fantastiche vittorie ed emozioni".