Equitazione: I giovani del CI San Maurizio ottengono dei buoni risultati

Buoni i risultati ottenuti per i giovani del CI San Maurizio nello scorso fine settimana in quel di Torino.

Gli atleti valdostani hanno preso parte alla tappa di Salto ad Ostacoli del Progett Sport e Nazionale B a Lo Sporone a Tina.

Per il concorso nazionale B, Sofia Buat in sella a Better Grey debutto in L50 con 4 penalità raccolte domenica, così come 4 sono state le penalità per Andrea Saias in sella a Vagant in L 70.

Elisa Finotti su Better Grey ottiene un primo posto ex aequo in L60 nella giornata di sabato dopo un bel percorso netto, così come la compagna di scuderia Nathalie Vuillermin in sella a Stefany in L60 sabato e in L70 sia sabato che domenica.

Sofia Caffaro Rore su Caporal De L’Abbaye eguaglia le compagne con un bel netto in L70 sabato e netto in Lb80 domenica.

Per il Progetto Sport invece Elisa Andrea Brunetti chiude con una bella 4a posizione su Oreka Van't Vijverke nel livello base senior h 90 sia sabato che domenica e Josephine Castello in sella a Sir Davier nel livello base Junior h 90, si piazza alla 20a posizione sabato e 17a posizione domenica.