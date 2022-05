Calcio: Serie D; PDHAE chiude la stagione con una sconfitta interna

Il PDHAE chiude la sua stagione nel campionato di Serie D con una sconfitta interna di misura.

I ragazzi di mister Erbetta, dopo aver ottenuto la salvezza matematica da un paio di settimane, giocano con la mente libera e pagano un po' l'impatto non felice del match interno contro il Città di Varese.

I lombardi chiudono la pratica nel primo tempo con le reti realizzate da Di Sabato e Mamah. Inutile per i valdostani nella ripresa la rete di Frugoli. I rossoblu giocheranno ancora in questa categoria nella prossima stagione, provando a rimediare un'annata non certo da ricordare.