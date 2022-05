Trail: Davide Cheraz sfiora podiotricolore

Davide Cheraz, nella gara lunga, ha chiuso in 6h40’01” (Hey Team) riscontro che gli ha consegnato la “medaglia di legno” nella prova assoluta, mentre settimo si è ben piazzato Gilles Roux in 6h46’32” (A.P.D. Pont-Saint-Martin).

31esima assoluta, e sesta nella prova al femminile si è piazzata la valdostana della Pol S.Orso Aosta Giuditta Turini con 7h39’07” (nella foto).

Nel trail corto (28Km) 22esimo posto per Massimo Farcoz in 2h31’02” (US Malonno) e 71esimo Claudio Cheraz in 3h18’34” (S. Orso Aosta).