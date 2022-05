Volley: Olimpia Aosta si gioca la salvezza in Serie D

Sarà un sabato di fuoco per la compagine di Serie D del Volley Olimpia Aosta, arrivata al cruciale match salvezza per mantenere la categoria.

La compagine di coach Limonet scenderà in campo nella serata di sabato 14 maggio alle ore 20.30, ospitando il temibile Area Libera Pavic: un play out da vincere ad ogni costo.

La compagine Under 17 del Volley Olimpia Aosta tornerà in campo mercoledì 18 maggio, quando i giovani valdostani saranno di scena sul campo del PT Grinto per proseguire il loro magic moment che culminerà con la disputa dei nazionali di categoria a Monza dal 31 maggio al 5 giugno.