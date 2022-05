Soirée Vertikal, a Nus trionfano Nadir Maguet e Charlotte Bonin (Foto)

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori nel registrare entusiasmo attorno a questo circuito serale nato più come momento di divertimento e allenamento condiviso, che di vera e propria sfida agonistica.

Grande successo a Nus per le prime due prove di Soirée Vertikal , che hanno visto le vittorie di Nadir Maguet e Charlotte Bonin.

Presenze eccellenti anche nella Poyà au Petit-Fénis che ha fatto registrare il tutto esaurito. Sono stati 195 i concorrenti iscritti su 200 pettorali a disposizione. Buona la partecipazione di pubblico presente lungo il sentiero, pronto a fare il tifo e a condividere la passione per questa disciplina sempre più praticata; un bel segnale, nel vero spirito della manifestazione.

La vittoria assoluta è andata allo sci-alpinista Nadir Maguet che ha chiuso in 13’34”, precedendo di poco più di mezzo minuto Henri Aymonod (a 34 secondi) e terzo Xavier Chevrier (a 39 secondi).

La triatleta Charlotte Bonin ha vinto anche la prova di Nus, chiudendo in 18’09” e facendo registrare il 24° tempo assoluto. Seconda posizione per Lorella Charrance ( 19’15”) e terzo per Lisa Borzani (19’34”).