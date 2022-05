Rugby: Stade Valdotaine, Seniores a caccia della vittoria contro il Cuneo

Lo Stade Valdotaine si appresta ad un fine settimana ricco di appuntamenti importanti, sia per quanto riguarda la Seniores sia per le squadre giovanili.

L'agenda delle Seniores vede un impegno non semplice sul campo del Cuneo, dove da difendere c'è un prezioso secondo posto in classifica. I punti di distacco dal Novara capolista, battuto due settimane fa, sono due anche se tutto non dipende dai valdostani in quanto i novaresi devono almeno cadere una volta.

La compagine Under 15 dello Stade Valdotaine giocherà a Sarre contro i pari età del Rivoli, mentre la Propaganda Under 7/Under 11/Under 13 disputerà un torneo a Novara.