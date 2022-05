Volley. Olimpia Aosta super nel campionato under 17

Il Volley Olimpia Aosta targato under 17 continua la sua marcia trionfale nel torneo di categoria.

I giovani di coach Limonet, restano in testa al proprio raggruppamento grazie alla netta vittoria ottenuta domenica scorsa in casa contro il Pivielle Blu. Un successo che porta Mammoliti e compagni a quota 10 punti in graduatoria, due lunghezze in più della Pallavolo Val Chisone.

Primo set vinto senza troppi problemi per la compagine valdostana con il punteggio di 25-13, risultato bissato per 25-18 nel secondo set. Nel terzo e decisivo set l'Olimpia Aosta chiude con il punteggio di 25-17.