Sci: La Salle festeggia le imprese di Federica Brignone

Federica Brignone in azione

Conto alla rovescia per il grande evento che aspetta La Salle, in programma domenica 15 maggio dalle ore 12.00.

Protagonista sarà la campionessa di sci Federica Brignone. a cui sarà dedicata una festa per le grandi imprese sportive in azzurro che sono arrivate in questa ricca annata agonistica.

L'evento si svolgerà presso il Parco della Maison Gerbollier, sede del Comune di La Salle, ma in caso di maltempo la festa verrà spostata al coperto in un salone del Relais Mont Blanc.

Tra gli ospiti illustri Deborah Compagnoni, Gustav Thöni, Pierino Gros, Paolo De Chiesa, Giuliano Razzoli, Dada Merighetti e altri atleti dal grande passato come Claudia Giordani , Clotilde Fasolis, Wilma Gatta.