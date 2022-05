Volley. Olimpia Aosta, sconfitta contro il Borgofranco in Serie D

Sconfitta per la compagine del Volley Olimpia Aosta, nello scorso fine settimana sul parquet del Borgofranco, nel match valevole per il campionato di Serie D.

I ragazzi di coach Limonet hanno ceduto contro gli avversari di giornata con il punteggio finale di 3 set a 1. Partono forte i valdostani che ottengono il set con iil punteggio di 27/25.

I padroni di casa salgono in cattedra e vincono il secondo set per 25/20, quindi passano avanti conquistando il terzo set per 25/19. Nel quarto set il Borgofranco porta dalla sua parte il match con il punteggio di 25/21.