Trial: Prima gara del Trofeo Operval di Trial valida - GALLERIA FOTOGRAFICA

Ieri si è svolta la prima gara del Trofeo Operval di trial a Ollomont. Nonostante il tempo, a tratti piovoso,i piloti che hanno gareggiato per il campionato valdostano, per il campionato interregionale Piemonte Valle d’Aosta e per il Trofeo Operval sono stati circa 65, provenienti da Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Francia.

“Ollomont ci ha accolti a braccia aperte e siamo onorati di aver portato una delle tre gare in questo stupendo comune. Molti dei partecipanti si sono complimentati per la bellezza dei luoghi, dei quali hanno potuto godere grazie agli spostamenti tra le varie zone. Cosa ormai non più scontata in quanto molte competizioni si svolgono in parchi trial.” (Davide Lombardi, delegato regionale FMI). "A nome del motoclub Pollein, moto club start motors events e FMI Valle d’Aosta vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno creduto nella manifestazione e che ci hanno aiutato nella perfetta riuscita della stessa.

In primis all’Assessore Davide Rosset al Sindaco Vevey David, ai proprietari dei terreni e alla Locanda delle Miniere per la loro disponibilità. Un grazie anche a Operval, Impresa edile Vercellin Guido e Davide, Impresa Edile Pesse Gabriele e Jorioz Stefano, Centro Ottico Reverchon di Morgex, Moreno Moto, Super Help e Gas Gas. Sponsor che hanno creduto nella manifestazione" Eric Uva, tecnico di 3°livello FMI, nonché organizzatore e tracciatore.

La prossima gara si terrà il 29 maggio nel comune di Torgnon, altra splendida cornice che già in passato ha ospitato gare di trial.

I piloti devono iscriversi ad ogni singola gara attraverso il sito https://sigma.federmoto.it/ tranne per i piloti con solo tessera member che possono perfezionare l’iscrizione prima di ogni gara.

Le premiazioni del Trofeo Operval si terranno a fine stagione. Per ogni informazione: valledaosta@federmoto.it oppure seguire la pagina www.facebook.com/operval.aosta