MARK CAVENDISH VINCE LA TERZA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA

Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vynil Team) ha vinto la terza tappa del 105^ Giro d'Italia, la Kaposvár-Balatonfüred di 201 km.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Arnaud Demare (Groupama-FDJ) e Fernando Gaviria Rendon (Uae Team Emirates).



Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale.



RISULTATO DI TAPPA

1 - Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vynil Team) - 201 km in 4h56’39’’, alla media di 40.654 km/h

2 - Arnaud Demare (Groupama-FDJ) s.t.

3 - Fernando Gaviria Rendon (Uae Team Emirates) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix)

2 - Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) a 11"

3 - Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) a 16"



LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da CASTELLI.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) Maglia Ciclamino , leader della Classifica a Punti, dedicata al Made in Italy - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix)

, leader della Classifica a Punti, dedicata al Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Rick Zabel (Israel-Premier Tech)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da - Rick Zabel (Israel-Premier Tech) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Matteo Sobrero (Team BikeExchange-Jayco)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo il vincitore Mark Cavendish ha dichiarato: "Sono molto felice, è bello vincere. Volevo fare bene in questa prima volata del Giro. Metà del team è costruita per le tappe di montagna, l'altra metà per gli sprint. I miei compagni di squadra hanno fatto un gran lavoro e io l'ho finalizzato. Sono partito lungo ai 300 metri e tutto è filato liscio."

La Maglia Rosa Mathieu Van der Poel, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro come squadra pilotando al meglio Mareczko. Purtroppo ha perso la ruota di un nostro compagno in una rotonda ed rimasto bloccato da atri corridori. Avrà altre possibilità nei prossimi giorni. Questi giorni in Ungheria sono stati fantastici e adesso sono felice di portare la Maglia Rosa in Italia".



La frazione odierna ha chiuso la Grande Partenza in Ungheria. Domani primo giorno di riposo in Italia, in attesa della ripresa martedì con la tappa 4, la Avola - Etna-Nicolosi (Rif. Sapienza) di 172km. Sarà il primo arrivo in salita del Giro d'Italia.