Ciclismo: Gabriel Borre sfiora la ‘Top ten’ nella Uci Junior Series di Albstadt

In mattinata, i primi a prendere il via sono gli Juniores, gara vinta dal danese Gustav Pedersen (1h 02’14”), a precedere lo svizzero Jan Christen (1h 02’58”) e il tedesco Paul Schehl (1h 03’22”). In 12° e 13° posizione, accreditati dello stesso crono – i due migliori azzurri al traguardo: Fabio Bassignana (Trinx Factory Team) e Gabriel Borre (Cicli Lucchini).

Nel pomeriggio, spazio agli Under 23. Dopo la vittoria nella prima tappa brasiliana, centra il bis il campione del mondo di categoria in carica e detentore della Coppa, il cileno Martin Vidaurre Kossmann (1h 10’01”), davanti al brasiliano Gustavo Xavier De Oliveira Pereira (1h 10’38”) e al primo del quartetto svizzero che occupa le posizioni dal 3° al 6° posto, Dario Lillo (1h 10’44”). Il migliore degli azzurri, 9°, è Simone Avondetto )Wilier – Pirelli Factory; 1h 12’03”); 70° Yannick Parisi (Ktm–Protek-Elettrosystem; 1h 18’51”); 79° Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team; 1h 18’51”).

Al femminile, successo della francese Line Burquier (1h 07’48”), seguita dall’olandese Puck Pieterse (1h 08’48”) e dalla danese Sofie Pedersen (1h 09’27”). In 30° posizione Giulia Challancin (Scott Racing Team; 1h 18’12”); 63° Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta).

Pista

Appuntamento al Velodromo Francone di San Francesco al Campo (Torino), nel pomeriggio di mercoledì 11 maggio, con l’Omnium Endurance riservato alle categorie Juniores, Allievi e Esordienti. Iscritti all’evento piemontese Giuseppe Abbate (Cicli Lucchini); Elisa Giangrasso, Andrea Brunier, Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team); Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta); Chantal Cuaz (Cicli Fiorin); Etienne Grimod (Pool Cantù 1999).