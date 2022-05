Atletica: Campionati società allievi vola la Cogne bene la Calvesi con le ragazze

La fase regionale dei Campionati di Società della categoria Allievi si è disputata sabato 7 e domenica 8 maggio a Volpiano, anticipando di sette giorni i CdS assoluti. Come oramai consuetudine i societari per i club valdostani si tengono su territorio Piemontese, assieme ai cugini, contesto che garantisce un valido e stimolante confronto.

Per entrare nella graduatoria nazionale ogni società deve completare da un minimo di 14 ad un massimo di 18 punteggi in almeno 14 gare diverse. Ogni singolo atleta può coprire un massimo di tre gare, di cui due individuali più una staffetta, oppure una individuale e due staffette. Ogni prestazione è parametrata sulla base della tabella di punteggio Allieve/i. Oltre alla fase regionale, c’è ancora tempo fino al prossimo 10 luglio per implementare e migliorare i punteggi gareggiando in manifestazioni inserite nei calendari ufficiali della Fidal. L’Atletica Cogne, nella due giorni ha coperto il programma sia al femminile che al maschile, mentre la Calvesi ha portato a termine il proprio impegno con la propria formazione femminile, mentre al maschile si sono contate solo due presenze.

Questa la classifica della fase regionale. Al femminile sesta con 6683 punti si è piazzata la formazione della Calvesi, con la Cogne decima con 6452 punti. Al maschile, la Cogne ha collezionato 5818 punti che la inseriscono al settimo posto, mentre la Calvesi parte da 2357 punti del 12esimo posto con le compagini piemontesi.

A livello individuale si contano alcuni piazzamenti da podio. Due vittorie assolute, provenienti entrambe dal settore mezzofondo sono giunte per i ragazzi valdostani con Corinne Beltrami (Calvesi) prima nei 1500 (5’10”15) sabato e seconda nei 3000 domenica (11’35”65) e Gabriele Saba (Cogne) capace di imporsi domenica sugli 800 (2’01”02). Seconda piazza ottenuta da Christine Dal Mut (Cogne) nel lancio del martello (40m52) e Mathieu Bosonin (Calvesi) nell’alto con 1m70. A podio nella classifica generale del triplo Ilaria Valerioti (Cogne) terza con 10m28 e Leon Martinet (Calvesi) terzo sabato nei 1500 in 4’21”88 e secondo domenica nei 3000 in 9’32”74.

Durante la due giorni sono stati assegnati i titoli regionali Allievi di staffetta con la prova veloce della 4x100 andata alla Calvesi al femminile con Giorgia Abbate, Elisa Lorenzini, Rebecca Mercurio, Valentina Capone in 53”34 e al quartetto della Cogne al maschile con Pietro Canova, Riccardo Sana, Andrea Carrozzino, Mattia Berlier in 47”64. Nella staffetta 4x400 di domenica doppietta Cogne con Emma Taldo, Sophie Vallet, Eleonora Cordone, Roberta Valerioti vincenti nella prova femminile in 4’40”36 e Luca Biondi, Gabriele Saba, Andrea Carrozzino, Mattia Berlier primi tra i maschi in 3’50”15.

Risultati

Atletica Cogne Aosta Femminile

Mt 100 Giorgia Romeo 13”75 (593); Mt 200 Giorgia Romeo 28”56 (589); Mt 400 Emma Taldo 1’06”07 (549); Mt 800 Sophie Vallet 2’44”53 (488), Eleonora Cordone 2’50”81 (416); Mt 1500 Sophie Vallet 5’40”72 (466), Eleonora Cordone 5’42”45 (456); Alto Roberta Valerioti 1m30 (476); Lungo Leda Berardo 4m48 pp (524), Ilaria Valerioti 4m37 (494); Triplo Ilaria Valerioti 10m28 (511), Leda Berardo 9m78 pp (436); Peso 3kg Christine Dal Mut 6m74 (247); Disco 1kg Martina Raso 22m96 pp (414); Martello 3kg Christine Dal Mut 40m52 (651); Giavellotto gr500 Martina Raso 11m50 (93); Staffetta 4x100 (Emma Taldo, Leda Berardo, Ilaria Valerioti, Roberta Valerioti) 54”22 (674); Staffetta 4x400 Campionesse regionali (Emma Taldo, Sophie Vallet, Eleonora Cordone, Roberta Valerioti) 4’40”36 (517)

Atletica Sandro Calvesi Femminile

Mt 100 Giorgia Abbate 13”97 (555); Mt 200 Valentina Capone 26”07 (799); Mt 400 Cloe Plater 1’09”24 pp (446); Mt 800 Cloe Plater 2’47”44 (454); Mt 1500 Corinne Beltrami 5’10”15 (648); Mt 3000 Corinne Beltrami 11’35”65 (617); Alto Elisa Lorenzini 1m40 (571); Lungo Sophie Verthuy 4m56 pp (545), Jeannette Bibaki 4m06 (411); Triplo Sophie Verthuy 9m95 pp (462); Peso 3kg Rebecca Mercurio 7m78 (336); Disco 1Kg Sabrina Hamadi 14m44 (217); Martello 3kg Sabrina Hamadi 20m96 (289); Giavellotto gr500 Giorgia Abbate 23m94 (390); Staffetta 4x100 Campionesse regionali (Giorgia Abbate, Elisa Lorenzini, Rebecca Mercurio, Valentina Capone) 53”34 (710); Staffetta 4x400 (Cloe Plater, Sophie Verthuy, Jeannette Bibaki, Valentina Capone) 4’44”32 (486)

Atletica Cogne Aosta Maschile

Mt 100 Mattia Berlier 12”18 (537), Pietro Canova 12”29 (513); Mt 200 Riccardo Sana 27”05 (321); Mt 400 Andrea Carrozzino 56”16 pp (498); Mt 800 Gabriele Saba 2’01”02 (655); Mt 1500 Gabriele Saba 4’24”12 (555); Mt 3000 Marco Lanteri 11’30”11 (207); Alto Pietro D’Aquino 1m60 pp (551), Daniel Pizzurro 1m50 (475); Lungo Pietro D’Aquino 5m03 pp (478); Triplo Daniel Pizzurro 11m05 pp (453); Peso Kg5 Thierry Graziosi 8m09 (242), Luca Biondi 7m93 (229) Disco kg1,5 Luca Biondi 23m77 (282), Thierry Graziosi 17m75 (152); Giavellotto gr700 Marco Lanteri 26m59 (258), Riccardo Sana 26m36 (253); Staffetta 4x100 Campioni regionali (Pietro Canova, Riccardo Sana, Andrea Carrozzino, Mattia Berlier) 47”64 (639); Staffetta 4x400 Campioni regionali (Luca Biondi, Gabriele Saba, Andrea Carrozzino, Mattia Berlier) 3’50”15

Atletica Sandro Calvesi Maschile

Mt 1500 Leon Martinet 4’21”88 (576); Mt 3000 Leon Martinet 9’32”74 (579), Alto Mathieu Bosonin 1m70 (626); Lungo Mathieu Bosonin 5m49 (576)