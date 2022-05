La donna nello sport: doppio appuntamento sabato 14 maggio ad Aosta

Come allenare la Donna oggi, esplorare il suo ruolo nello sport partendo dall'esperienza della Pesistica olimpica per allargarsi agli altri sport, con un focus su quelli invernali. È il tema su cui si concentrerà il convegno in programma sabato 14 maggio 2022, alle ore 14.30, nella sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori ad Aosta, organizzato dal Comitato regionale della Federazione italiana pesistica (FIPE), con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e il patrocinio del Coni.

L'evento, al quale è presente anchd il vice presidente Fipe Giuseppe Minissale, sarà moderato dal giornalista Fulvio Assanti e vedrà l'intervento del Presidente della FIPE Antonio Urso, che affronterà gli aspetti psicologici nell'allenamento femminile, del Presidente dell'Asiva Marco Mosso, che parlerà degli sport invernali al femminile, e del medico federale delle Federazioni sportive nazionali di badminton, pesistica, canoa e kayak Antonio Gianfelici, che analizzerà le differenze di genere, di età e di allenamento. Partecipano le atlete olimpiche Charlotte Bonin (Triathlon) ed Eleonora Marchiando (Atletica) oltre alla campionessa del mondo di sport di combattimento Martine Michieletto.

Nella mattina di sabato, a partire dalle ore 9.30 e fino alle 12, la sala comunale di pesistica Pierino Creux, in via Volontari del Sangue ad Aosta, ospiterà un workout promozionale di pesistica femminile: una sessione specialisttica di allenamento aperta a tutti i tecnici federali di tutte le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del CONI.

Flavio Serra e Nicola Paludi (ds) colonne della pesistica valdostana

“Questa giornata - dice il Delegato del Comitato regionale della FIPE, Nicola Paludi - si propone, da una parte, di valorizzare la presenza femminile nello sport, e dall'altra, di approfondire a livello culturale il moderno approccio delle metodologie di allenamento della donna, in considerazione delle peculiari caratteristiche di composizione corporea, endocrine e ormonali. Il punto di partenza è la Pesistica, disciplina tra le più antiche che conta oggi una forte presenza femminile sia in termini numerici che qualitativi, che costituisce sempre più un'attività di base utile e complementare per altri sport, come appunto lo sci, disciplina che storicamente caratterizza fortemente la nostra regione.”