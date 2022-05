Sport invernali: Tanta Valle d’Aosta nelle squadre agonistiche della Fisi

La Valle d'Aosta è un serbatorio di campioni per la nazionale azzurra di sport invernali che mette a disposizione delle diverse discipline e spcialità 54 elementi equamente suddivisi: 27 atlete e altrettanti tecnici - presente nelle squadre agonistiche della Federazione italiana sport invernali ufficializzate, ieri, dal presidente Flavio Roda.

Nello Sci alpino femminile della Coppa del Mondo Elite, ovvia la presenza di Federica Brignone (Cs Carabinieri), nel terzetto con Marta Bassino (Cse) e Sofia Goggia (Fiamme Gialle); nello staff tecnico, l’allenatore Davide Brignone (Sc Crammont MB) e il preparatore atletico Giuseppe Abruzzini (Sc Pila).

Nel team Milano Cortina 2026, l’allenatore Thierry Marguerettaz (Cse); in Coppa Europa – velocità -, Alice Calaba (Cse), Héloïse Edifizi (Club de Ski) con l’allenatore Henri Battilani (Cse) e gli skimen Luca Borgis (Sc Gran Paradiso) e Guyglielmo Favre (Sc Val d’Ayas). Nelle discipline tecniche, Carole Agnelli (Club de Ski), Annette Belfrond (Cse) e Sophie Mathiou (Cs Carabinieri) e, nello staff tecnico, Giuseppe Butelli e Lorenzo Bronzing (Sc Aosta).

In campo maschile, in Coppa del Mondo prove veloci, Guglielmo Bosca (Cse) e, tra gli altri, anche Matteo Marsaglia e Nicolò Molteni (Cse), insieme all’allenatore Christian Corradino e allo skiman Irvin Marta (Sc Chamolé). In Coppa Europa – velocità e Gigante – Benjamin Alliod (Cse) e Federico Simoni (Cs Carabinieri). Nel Fondo, con lo staff tecnico che vedrà impegnati Paolo Riva (Sc Fallère), François Ronc Cella (Cse), Marco Brocard (Sc Drink), Maurizio Borbey (Pol. Pollein) e Christophe Savoye (Sc Gran San Bernardo), in Coppa del Mondo Federico Pellegrino (Fiamme Oro), Francesco De Fabiani (Cse) e Greta Laurent (Fiamme Gialle); nella squadra Milano Cortina 2026, Mikael Abram e Federica Cassol (Cse).

Nel Biathlon, Fabrizio Curtaz (Sc Gressoney MR) lascia l’incarico di direttore tecnico e assume quello di responsabile della Coppa del Mondo, in un gruppo di tecnici che vede inseriti Fabio Cianciana (Cse), Christian Favre, Edoardo Mezzaro e Mattia Nicase (Sc Bionaz Oyace). Nella squadra Milano Cortina 2026 ci saranno Didier Bionaz (Cse), Cédric Christille (Fiamme Gialle), Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri) e il terzetto del Centro sportivo Esercito: Michela Carrara, Samuela Comola e Beatrice Trabucchi.

Presenza massiccia degli atleti della Caserma Perenni di Courmayeur nello Scialpinismo, allenato da Denis Trento (Cse), gruppo che comprende Nadir Maguet (Cse) in Coppa del Mondo e, negli Osservati, Sébastien Guichardaz (Sc C. Gex). Centro sportivo Esercito che connota anche l’organizo dello Snowboard che, nello staff tecnico, annovera i nomi di Luca Pozzolini (Sc Courmayeur MB), Riccardo Bagliani (Aosta Snowboard club), Stefano Pozzolini (Cse), Fabio Cordi (Sc Val d’Ayas) e Luigi Devizzi (Cse). tra i ‘rider’, nel team Elite, Lorenzo Sommariva (Cse) con Omar Visintin e Michela Moioli (Cse).

Nella squadra ‘A’, Raffaella Brutto e Francesca Gallina (Cse); nel team ‘B’ è inserito Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB).