Volley. Olimpia Aosta, la compagine under 17 vince e vola in testa

Grande vittoria per la compagine Under 17 del Volley Olimpia Aosta, che grazie al successo sul parquet dell'Artivolley scatta in testa al proprio girone.

I ragazzi di coach Limonet superano gli avversari per 3 set a 0, avendo quasi sempre il pallino del gioco in mano. Primo set complicato per i giovani valdostani che punto su punto riescono a strappare il parziale per 30-28. Nel secondo set i locali calano un po' e il Volley Olimpia Aosta porta a casa il parziale per 25-15. Nel terzo set gli ospiti trovano il definitivo 25-20 che vale i tre punti in classifica.

Questa la formazione del Volley Olimpia Aosta scesa in campo: Bellini, Bosco , Corso, Cout, Di Dedda, Ferrari, Gazzola, Herin, Kourouma, Mammoliti (Capitano), Raffa, Santi (Libero 1), Sblendorio. Coach: Limonet

Classifica: 7 Volley Olimpi Aosta, 6 PT Grinto, 5 Pallavolo Val Chisone, 2 Pivielle Blu, 1 Artivolley