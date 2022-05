Sport ghiaccio: Al palaghiaccio di Aosta Festa fine stagione agonistica

Ospite d'onore In seguito sul ghiaccio c’è stata l’esibizione della giovane Ottonelli, che ha vinto i campionati italiani juniores di pattinaggio artistico e a seguire la squadra di Aosta del pattinaggio sincronizzato, anch’esse campionesse italiane.

Successivamente sono scesi sul ghiaccio i ragazzi dell’under 17 di coach Giovinazzo che per l’occasione, abbandonata la divisa societaria, hanno sfilato in “giacca e camicia”, per poter condividere con l’intero stadio la loro vittoria nel torneo in Canada e nel torneo di Aosta della scorsa settimana.