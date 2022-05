Ötztaler Mountainbike, buon nono posto per Filippo Agostinacchio

Un buon nono posto e migliore degli italiani al via in Austria al Ötztaler Mountainbike, per il Festival di Haiming.

Stiamo parlando del valdostano Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team; 1h 28’34”) che nella categoria Under 23 ottiene un ottimo nono posto finale. La gara è stata vinta dall’austriaco Mario Bair (1h 24’39”), davanti al francese Mathis Guay (1h 25’22”) e al belga Arne Janssens (1h 25’47”9).

In campo femminile dominio dell’austriaca Mona Mitterwallner (1h 35’42”), sulla svizzera Linda Indergand (a 2’10”) e sulla connazionale Laura Stigger (a 2’59”); 23° Giulia Challancin (Scott Racing Team).

Prima tappa di Coppa Italia di Downhill, oggi, a Sestola (Modena), dove si registra il quinto posto Agoniste di Sophie Riva (Ancillotti Factory Team; 3’12”446), nella gara vinta da Sofia Priori Viale (After Skull; 3’02”715). Sempre al femminile, nella Amatori, ancora un quinto posto, grazie a Silvia Gasparella (Black Arrows – Gemme Bike; 3’53”867) e gradino alto del podio a Lelia Tasso (MysticFreeRide; 3’14”962).

In campo maschile, negli Amatori, quarto posto assoluto di Federico Gemme (Black Arrows; 2’50”083; 3° M1-2), e successo di Federico Robello (Team Bike O’Clock; 2’45”359). Al 58° posto Marco Antonini (Vlack Arroes; 3’22”196; 24° Elite Master); 78° Ninni Mattia Colasanti (Black Arroes; 3’34”912; 37° Elite Master).