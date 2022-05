Bocce: Serie AF, sconfitta la Bassa Valle nell'ultimo match

Lo scontro al vertice del campionato di serie A femminile ha sottolineato, se ce n'era ancora bisogno, il netto dominio della Borgonese che, superando la Forti Sani, ha chiuso la fase di qualificazione a punteggio pieno. Le attese per il match sono andate deluse. Non c'è stata storia. Dal parziale di 8-0, al 10-0, 11-3, 13-3, già definitivo per le sorti dell'incontro. Di segno opposto il confronto disputato a Saluzzo, dove l'Auxilium è riuscita a contenere la reazione della Bassa Valle, brava a recuperare terreno nella fase centrale (dal 6-2 al 7-9), e a sfruttare appieno le ultime quattro prove. Senza sale la sfida orientale fra Noventa e Buttrio. Il fanalino di coda è riuscito soltanto a salvare la bandiera contro le friulane incontenibili. Ora i riflettori si spostano sui due recuperi del 7 e 8 maggio, determinanti per l'assegnazione del terzo e quarto posto.

SERIE AF - Risultati (17^ g.) : Auxilium Saluzzo – Bassa Valle 14-10, Borgonese – Forti Sani 17-7, Noventa – Buttrio 4-20

Classifica : Borgonese 24, Forti Sani 15, Buttrio e Marenese 11, Auxilium e Bassa Valle 9, Noventa 1. (Bassa Valle 2 partite in meno, Buttrio e Marenese 1 partita in meno)