Volley: Olimpia Aosta, la Prima Squadra maschile sbanca Torino

Continua a convincere il Volley Olimpia Aosta, che grazie ad un'ottima prestazione, esce vittorioso sul parquet del Reba Volley, nel campionato di Serie D maschile.

In quel di Torino i ragazzi di Limonet soffrono e perdono il primo set per 22-25, ma reagiscono subito conquistando il secondo parziale per 25-19. Il terzo set è combattuto punto su punto e a spuntarla sono i padroni di casa per 24-26. La compagine di Aosta conquista il quarto set per 25-20, chiudendo la sfida e ottenendo i due punti per la vittoria al tie-break con il punteggio di 15-13.

Questa la compagine scesa in campo del Volley Olimpia Aosta:

Barbustel, Cairo, Ianni (Libero 1), Kourouma, Lombard (Libero 2), Magnano, Mammoliti, Moro, Pagani, A. Raffa, N. Raffa (Capitano), Sblendorio, Valentino. Coach: Limonet