Défi vertical: Poncet e Moia vincono il K1.5 del Vertical di Fénis

Sono stati oltre 430 i concorrenti che oggi - domenica 1 maggio - hanno partecipato alle due prove competitive del Vertical di Fénis che ha inaugurato il Défi Vertical, circuito abbinato al Tour Trail Valle d’Aosta. Grande spettacolo e grandi nomi sui sentieri di Fénis, tornati a ospitare l’evento dopo la pausa forzata.



La francese Elise Poncet e l’italiano Tiziano Moia hanno vinto il K1.5 di 7.4 chilometri, valido come prima prova del circuito Défi Vertical. Poncet, tesserata Team Sidas Matryx, ha dominato la gara femminile chiudendo in 1h 06’56” e precedendo Fabiola Conti (Runaway Milano) arrivata in vetta in 1h 10’41”; terzo gradino del podio per Barbara Bani (Free Zone) in 1h 15’07”.



Il portacolori della Gemonatletica si è imposto nella prova maschile coprendo la distanza in 53’55”, secondo posto per Andrea Rostan (Atletica Saluzzo) in 54’26” e terza posizione per Francesco Puppi dell’Atletica Valle Brembana in 56’16”.



Il K1 di 5.3 chilometri (1.000 metri dislivello positivo) è stato vinto da Luca Cagnati (Atletica Valli Bergamasche Leffe) che ha chiuso in 39’38”, a precedere Dennis Brunod dell’Atletica Monterosa Fogu Arnad (41’49”) e René Cunéaz del Cus Pro Patria Milano (42’47”).



La gara femminile è invece andata a Lorenza Beccaria (Atletica Saluzzo) che ha raggiunto il traguardo in 48’30” - tredicesimo tempo assoluto - davanti a Charlotte Bonin (Atletica Sandro Calvesi) in 49’45” e a Lorella Charrance (50’16”).



IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il 22 maggio, a Torgnon, si corre il Torgnon Pink Trail, terza prova del Tour Trail Valle d’Aosta, mentre il 4 giugno seconda prova del Défi Vertical. Appuntamento a Valtournenche con il Vertical Finestra di Cignana. Intanto è stata anticipata di un giorno la White Peaks Skyrace che si correrà sabato 6 agosto.