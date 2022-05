Ciclismo: Nella Piemonte Cup di Valmanera successi di Emilie Bionaz e Fabien Borre

Negli Esordienti secondo anno bella prova per Fabien Borre, capace di imporsi al termine di una avvincente volata a cinque. L’aostano si è fatto trovare pronto all’ultima curva, prima di dare l’accelerata decisiva. Ha preceduto di un secondo Pietro Solavaggione (Vigor Cycling) e di tre Paolo Costa (Lupi Valle d’Aosta). Ventitreesimo Erik Henriod e 32° Davide Savoia.

Successo anche di Emilie Bionaz che ha ritrovato le sensazioni dei giorni migliori e vinto in modo netto la gara Allieve 2. Ha chiuso in 41’57” andando a precedere la favorita Anna Pellegrino (Buzzi Unicem; 42’31”) e Alice Ferrario (Canavese MTB; 51’11”).



Fabie Borre

Negli Esordienti primo anno Matteo Abbate è riuscito a centrare la zona punti chiudendo al diciottesimo posto nella gara vinta da Giacomo Vaudano (Rive Rosse); 35° Sebastian Amadei e 42° Christian Faita.

Negli Allievi primo anno buona prova per Mathieu Grimod che ha terminato nono, diciassettesimo Alessandro Fantone che ha perso qualche posizione rispetto ai primi giri. Negli Allievi secondo anno nono posto positivo per Gilles Del Degan, con 33° Giuseppe Abbate che al termine del terzo giro ha avuto qualche problema tecnico-meccanico.

Nella gara Juniores, vinta da Alessandro Ferrari (Roero Speed Bike), decima posizione per Andrea Carbone, mentre nella gara Open settimo posto assoluto per Camilla Martinet, terza tra le under 23. Vittoria per Erika Nitelli della Scott Sumi