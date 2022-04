Giro d’Italia 2022: una settimana al via da Budapest

Il Giro d'Italia 2022 passa anche dalla Valle d'Aosta. Il ritorno della corsa 'rosa' farà capolinea a Cogne domenica 22 maggio, gara valevole per la 15esima tappa dell'ambita competizione.

La tappa sarà la Rivarolo Cavanese-Cogne, 177 km di percorso tra le più impegnative di tutta la competizione. I corridori saranno impegnati nell'affrontare i traguardi di Pila-Les Fleurs (1,421 metri), Verrogne (1.582 metri) e Cogne (1.534 metri).

Il Giro d'Italia manca da Cogne dal 1985, quando i corridori arrivarono al traguardo di Valnontey, nel cuore del Parco Nazionele del Gran Paradiso.

Tra i pretendenti alla Maglia Rosa anche: João Almeida (15 giorni in Maglia Rosa nel 2020) e Simon Yates (4 successi al Giro tra il 2018 e il 2021 e terzo sul podio finale del 2021), Miguel Angel Lopez (terzo al Giro 2018), Jai Hindley, Wilco Kelderman (secondo e terzo nella Corsa Rosa 2020), Giulio Ciccone (due tappe e Maglia Azzurra 2019) Esteban Chaves (secondo nel 2016), Alejandro Valverde (che torna al Giro sei anni dopo il podio finale del 2016), Mikel Landa (tre tappe e un podio finale nel 2015), Emanuel Buchmann, Hugh Carthy, Pello Bilbao, Guillaume Martin, Romain Bardet e Tobias Foss.

VELOCISTI

Con sette frazioni adatte alle ruote veloci del gruppo ci sarà terreno fertile per i alcuni tra i migliori velocisti del mondo che si sfideranno per i successi di tappa e per la Maglia Ciclamino.

Attesi Mark Cavendish (15 successi al Giro), Arnaud Démare (5 tappe in carriera e la maglia Ciclamino 2020), Caleb Ewan (5 tappe), Giacomo Nizzolo (due volte vincitore della Classifica a Punti e una tappa al Giro, nel 2021) e Fernando Gaviria (Classifica a Punti 2017).