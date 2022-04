Mini biker: Nuovi corri di avviamento organizzati da RDR SPORT SCHOOL

Sono ripartiti i corsi di MTB dei diavoli di Sarre dedicati ai giovani e giovanissimi: a partire dai mini bikers di 3 anni con le bici senza pedali "balance bike", fino alle categorie esordienti. Le parole chiave: divertimento, spirito di squadra, contatto con la natura, ma anche disciplina, rispetto delle regole, tecnica.



I corsi si svolgono presso il loro sito sportivo in località Bréan (Saint Pierre): uno dei più belli e invidiati per imparare la pratica della MTB. Un campo scuola in piano per i più piccoli e una sentieristica con passaggi di diversa difficoltà e complessità, per permettere ai bikers delle varie fasce d'età di imparare in un contesto sicuro completamente immerso nella natura.



I corsi attivati vanno da inizio aprile a fine ottobre. Tutti i gruppi si allenano due volte alla settimana e svolgono un'escursione domenicale. I mini bikers (anni di nascita 2018-2017-2016-2015) si allenano tutti i lunedì e i mercoledì dalle 17.30 alle 19. I bikers (anni di nascita dal 2014) si allenano tutti i martedì e i giovedì dalle 18 alle 19.30. E' possibile svolgere due lezioni di prova gratuite.



Il costo è di 50€ per il tesseramento annuale (comprensivo di tesseramento alla federazione ciclistica italiana FCI e di divisa sociale tecnica composta da maglietta con cerniera lunga e pantaloncino con salopette) e di 200€ per il corso (da inizio aprile a fine agosto, a settembre viene attivato un ulteriore corso autunnale che copre i mesi di settembre e ottobre)



Informazioni

Bike team diavoli sarre ASD - RDR SPORT SCHOOL

cellulare e whatsapp 3349039046

email rdrsportschool@gmail.com

facebook rdr sport school