Calcio: Definitivamente sospeso campionato Ucraina

A causa del caino russo che ha incaso l'Ucraina, il campionato ucraino non ripartirà. È arrivato l'annuncio della UPL e la Premier League Ucraina è ufficialmente sospesa. La decisione è stata presa dopo l'Assemblea generale dei membri della UPL tenutasi oggi in videoconferenza. Inoltre, nonostante lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi si trovi in prima posizione, il titolo non sarà assegnato.

Il comunicato della Ukranian Premier League

Di seguito, il comunicato della UPL: "Martedì 26 aprile si è svolta l'Assemblea generale dei membri dell'UPL. L'evento è iniziato alle 12:00 e si è tenuto in videoconferenza. Durante l'incontro sono state prese in considerazione le necessità della VBET League 2021/22 e del Campionato Giovanile UPL 2021/22. I membri hanno anche considerato la situazione attuale in UPL".

In merito alla conclusione del campionato: "Le squadre di calcio della Premier League ucraina hanno sostenuto la proposta di terminare la stagione 2021/22 della VBET League, poiché il campionato non può essere completato a causa dell'estensione dello status di legge marziale in Ucraina. La classifica al 24 febbraio 2022 sarà la classifica finale della stagione 2021/22, mentre nessun vincitore sarà assegnato. La decisione corrispondente è stata sottoposta all'approvazione del Comitato Esecutivo dell'Associazione Ucraina di Calcio".