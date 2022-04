Ciclismo: Truc e Cuaz buone protagoniste nel giorno della Liberazione a Roma e Crema

Roma, nel 31° e prestigioso Gran Premio Liberazione, ritrova la ‘gamba’ Sylvie Truc (GB Junior Team), che conclude al 26° posto, nella pancia del gruppo che disputa la volata che vale il nono posto. Gara dominata dalle atlete del Valcar – Travel & Service, in totale controllo nelle fasi iniziali e che inserisce ben tre elementi nella decisiva fuga a nove che decide il podio.

Si decide tutto in volata e nelle prime due posizioni altrettante ‘Valcar’, con vittoria di Silvia Persico davanti a Chiara Consonni, con terza Maria Giulia Confalonieri (Ceratizit Wnt), al traguardo con il tempo complessivo, al termine di 96 km, di 2h 32’00”, alla media di 37,895 km/h. Sylvie Truc, nel gruppo che insegue le fuggitive, conclude con un ritardo di 1’20” dalla testa, evitando nel finale la volata per non incappare i contatti o cadute, per mantenere il buon momento di forma raggiunto, in vista soprattutto dei prossimi appuntamenti agonistici.

Chantal Truc con casco arancione

Anche a Crema (Cremona) a imporsi è un’atleta Valcar – Travel & Service. Lucia Brillante Romeo, che regola il gruppetto di sei fuggitive, azione partita a metà percorso, con Chantal Cuaz (Gs Cicli Fiorin Cycling Team) sempre attiva nel plotone che insegue.

La gara si decide intorno al 20 km, con la prima fuga di sette, poi rimaste in sei, che riesce a mantenere mezzo minuto di vantaggio sulle inseguitrici; la volata, dopo 41,600 km, alla media di 39,000 km/h, arride a Lucia Brillante Romeo, al traguardo in 1h 04’00”, davanti a Rima Siri (VO2 Team Pink) e a Camilla Bezzone (Gs Cicli Fiorin). Attardato di 34”, il gruppo che insegue, che allo sprint si gioca il 7° posto, con Chantal Cuaz che chiude al 24° posto.