Ciclismo: Gabriel Borre sfiora il successo all’MTB Ca’neva Trophy ­

Grande prestazione per Gabriel Borre che lunedì 25 aprile ha gareggiato nella MTB Ca’neva Trophy, gara internazionale di cross country che si è svolta a Stevanà di Caneva.

Lo Juniores del Cicli Lucchini ha lottato per la vittoria per tutti e quattro i giri, chiudendo poi in seconda posizione a 6”6 da Fabio Bassignana della Trinx Factory, vincitore in 1 ora 08’32”.

Gradino alto del podio sfiorato e buonissime sensazioni per il valdostano che ha preceduto Tommaso Ferri del Vallerbike, terzo a 36”5. Nella stessa gara più che positivo ottavo posto per Alessio Cino, che continua a crescere e che per la prima volta conquista punti UCI. Tredicesima posizione per Stefano Gerbaz.