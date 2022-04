Calcio: Bra: Serie D, Sanremese-Bra 1-1

Sabato 23 aprile, nell'anticipo valevole per la quindicesima giornata di ritorno, al "Comunale" di Sanremo i ragazzi allenati da Roberto Floris hanno raccolto un 1-1 di vitale importanza al cospetto della Sanremese (imbattuta, complessivamente, da 15 partite).

Altra rimonta compiuta dai giallorossi, che balzano a quota 49 punti in classifica.

Nel corso della prima frazione, Tunno risponde presente sulla conclusione di Gagliardi (al nono minuto). Squilli giallorossi con Tuzza, poco prima del 20', ma la Sanremese non corre pericoli. Prima del 45', Tunno blocca il tiro di Scalzi. 0-0 all'intervallo.

Il secondo tempo si apre con un tap-in a lato di Valagussa, dopo una parata d'istinto di Tunno. Minuto 11, calcio piazzato di Capellupo e sfera fuori di poco. Sanremese in gol al 16': palo colpito da Anastasia, sul tap-in Scalzi insacca il vantaggio. Liguri vicini al raddoppio con Vita, parata di Tunno e pallone sbatte contro la traversa.