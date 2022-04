Sci: Giorgia Collomb convocata per allenamento

Si terrà a Livigno (So) dal 25 al 27 aprile lo stage dei venti atleti (dieci della categoria Ragazzi e altrettanti della categoria Allievi, equamente divisi fra maschi e femmine) che si sono imposti nel Race Future Club by FISI, un circuito partito con il TOP 50 PDH Cup e proseguito con l’Alpe Cimbra, i Campionati Italiani, la fase nazionale del Trofeo Pinocchio e il Memorial Fosson. I vincitori potranno trascorre gratuitamente con gli allenatori federali due giorni di allenamento coordinati per l’occasione da Massimo Carca, Paolo Deforian ed Alexander Prosch, tutti allenatori con esperienza in Coppa del Mondo.

L’elenco dei partecipanti:

Allieve

– Lara Colturi (Golden Team Ceccarelli)

– Ludovica Righi (Edelweiss)

– Giorgia Collomb (La Thuile)

– Nadine Trocker (Sesiser Alm)

– Marta Giaretta (Falconeri Ski Team)

Allievi

– Edoardo Simonelli (Les Arnauds)

– Pietro Mazzoleni (Parto Nevoso Mondolè’)

– David Castlunger (Alta Badia)

– Andrea Armari (Sporting Club Madonna di Campiglio)

– Pietro Trentin (18 Cortina)

Ragazze

– Anna Trocker (Seiser Alm)

– Lavinia Paci (Sporting Club Madonna di Campiglio)

– Azzurra Leonardi (Sporting Club Madonna di Campiglio)

– Beatrice Mazzoleni (Parto Nevoso Mondolè’)

– Amelia Curto (Equipe Beaulard)

Ragazzi

– Giulio Cazzaniga (Valchisone)

– Ettore Bussei Canone (Sestriere)

– Michele Vivalda (Equipe Limone)

– Sebastiano Cirrincione (Eur)

– Giovanni Scalisi (Ovindoli)