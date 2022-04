Trail: Via al nuovo circuito Soirée Vertikal

Una settimana al via della prima edizione di Soirée Vertikal che scatterà mercoledì 27 aprile con la gara di Sainte Colombe. Il nuovo circuito - ideato due anni fa ma finora rimasto fermo per il Covid-19 - partirà da Charvensod con una prova già conosciuta agli atleti del trail e della corsa in montagna. Poco più di due chilometri di sviluppo, un dislivello positivo di 360 metri tra località Pont Suaz e la chiesa di Santa Colomba.



Nessuna partenza di massa, gli organizzatori hanno scelto lo start a intervalli di 20 secondi, con partenza del primo concorrente alle ore 19. Una gara contro se stessi e il cronometro, ma soprattutto quattro serate illuminate dalle frontali (inserite tra il materiale obbligatorio) e all’insegna del divertimento, il vero grande obiettivo di Soirée Vertikal.



Le operazioni pre-gara (ritiro pettorali, gadget, buoni pasto) inizieranno alle 17.30 e andranno avanti fino alle 18.30. Al momento sono un centinaio gli iscritti alla prima prova del circuito Soirée Vertikal. Il portale Irunning chiuderà lunedì 25 aprile. L’adesione alla singola gara ha un costo di 20 euro (buono pasto incluso), ma è stato previsto anche un pacchetto alle quattro prove al prezzo di 60 euro, che inoltre darà diritto a partecipare alla grande estrazione finale.



Al termine della gara di Sainte Colombe spazio al “terzo tempo” al ristorante Monte Emilius di Charvensod, dove si svolgeranno anche le premiazioni. Potranno partecipare gli atleti iscritti e in possesso di buono pasto, oppure gli accompagnatori che dovranno acquistare il ticket in zona partenza (costo 8 euro).