Trail: Ritorna il Collontrek; appuntamento il 3 settembre 2022

Il 3 settembre 2022 si torna a correre sui sentieri dei contrabbandieri, con un anno di ritardo rispetto alla tradizionale cadenza biennale; a fermare l’edizione 2021 l’emergenza sanitaria e l’impossibilità di spostarsi agevolmente tra i due paesi.

Ora ci sono di nuovo i presupposti per riproporre questo appuntamento transfrontaliero con partenza da Bionaz (Valle d’Aosta) e arrivo ad Arolla, nel Vallese. Maurizio Lanivi (responsabile del lato italiano) e Laurent Pitteloud (responsabile in Svizzera) stanno valutando la fattibilità di questo evento da diversi mesi. Nelle ultime settimane, sentito il parere dei partner italiani e svizzeri, hanno deciso di confermare la manifestazione e di proseguire nell’organizzazione dei dettagli.

Il Collontrek riparte con alcune novità, a iniziare dai risultati e dalle partenze. Da quest’anno solo le squadre Elite (partenza B) saranno ufficialmente classificate, mentre tutti gli altri partecipanti avranno una semplice rilevazione del tempo, senza graduatoria.

Inoltre i pettorali a disposizione saranno 800, duecento in meno rispetto all’ultima edizione del 2019. Dunque solo 400 squadre potranno partecipare al Collontrek, una prova di 22 chilometri (1.250 metri di dislivello positivo - 1.230 metri in negativo) che prevede anche l’attraversamento dell’alto ghiacciaio dell’Arolla, al confine tra Italia e Svizzera.

Le iscrizioni apriranno sabato 30 aprile alle ore 12 e chiuderanno non appena verrà raggiunto il numero massimo di partecipanti previsto dal regolamento. Il costo a persona, per gli atleti italiani o facenti parte dell’Unione Europea, è di 60 euro; 100 franchi la quota per gli svizzeri. Per partecipare è possibile collegarsi sul portale datasport oppure passare attraverso il sito della manifestazione collontrek.com.