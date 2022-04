Sci: Bieler al terzo posto dello slalom femminile FIS in Val d’Isere. Bertoldini nono tra i ragazzi

Tatum Bieler si è issata sul gradino più basso del podio nello slalom femminile nella seconda giornata di gare FIS, valevoli anche per i campionati nazionali danesi, svoltasi in Val d’Isere. La giovanissima valdostana dello Sci Club Gressoney Monte Rosa ha chiuso con un ritardo di 1″09 dalla leader della gara Axelle Mollin. La sciatrice belga ha vinto con il tempo complessivo di 1’20″76, mettendosi alle spalle l’olandese Gwyneth Ten Raa a 70 centesimi.

Spazio in top ten anche per Carole Gilardoni, al decimo posto, mentre è uscita nella seconda run Chiara Teroni, vincitrice del gigante nella prima giornata di gare.

L’israeliano Barnabas Szollos si è portato invece a casa la vittoria della gara maschile fissando il cronometro sull’ 1’14″87, grazie soprattutto ad un’ottima prima manche. Seconda posizione per il belga Tom Verteke, ad appena 9 centesimi, seguito dal bosniaco Emir Lokmic a 13 centesimi.

Andrea Bertoldini, nono, è stato l’unico degli azzurri a chiudere tra i primi dieci, seguito all’undicesimo posto da Alessandro Riccucci e Giovanni Zazzaro e Stefano Cordone, ex aequo in dodicesima posizione. Leonardo Rigamonti si è posizionato 16esimo e Carlo Cordone 17esimo.

Ordine d’arrivo SL maschile FIS Val d’Isere (Fra):

FIS Val d Isere (FRA) (fis-ski.com)

Ordine d’arrivo SL femminile FIS Val d’Isere (Fra):

FIS Val d Isere (FRA) (fis-ski.com)