Ciclismo: buona terza tappa dei valdostani agli Internazionali d'Italia Series in scena all'Isola d'Elba (Foto)

Buoni risultati degli atleti valdostani nella terza tappa agli Internazionali d'Italia Series in scena all'Isola d'Elba, dove Andreas Vittone, Yannick Parisi e Gabriel Borre centrano un piazzamento nei migliori dieci della classifica, Under 23 e Juniores.

Categoria Open. Vittoria di Luca Braidot (Santa Cruz; 1h 33’18), a precedere Nadir Colleani (Mmr Factory; 1h 33’58”) e al miglior Under 23, Simone Avondetto (Wilier Pirelli; 1h 34’16”). In 14° posizione assoluta, 5° U23, Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 38’10”); 23°, 10° U23, Yannick Parisi (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 39’48”).

In campo femminile, successo della svedese Jenny Rissveds (Team 31; 1h 36’23”). Al 20° posto, 11° U23, Giulia Challancin (Scott Racing Team; 1h 5134”); 24° Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta; 14° U23); 26° Camilla Martinet (Cicli Lucchini; 16° U23); 27° Camilla De Pieri (Cicli Lucchini; 17° U23).

Negli Juniores, 9° posizione per Gabriel Borre (Cicli Lucchini; 1h 17’19”), nella gara vinta dallo svizzero Yanick Binz (Solothurn; 1h 15’04”), davanti a Marco Betteo (Scott Racing; 1h 15’04”) e Carlo Cortesi (Ktm-Protek; 1h 15’16”); 20° Alessio Cino (Cicli Lucchini; 1h 19’45”).

Strada. Doppio impegno, a Pasqua e Pasquetta, per Chantal Cuaz (Gs Cicli Fiorin), impegnata sulle strade toscane ed emiliane, dove ha raccolto ottimi risultati.

Domenica scorsa a Ponte a Egola/San Miniato (Pisa), nella Pasqualando – seconda giornata in Rosa -, riservata alla categoria Allievi Donne, va in fuga a 5mila metri dall’arrivo Virginia Iaccarino (Conscio Pedale del Sile), sul traguardo dopo 44 km in 1h 16’28”, alla media di 34,525 km/h. Volata del gruppo per il podio, attardato di 9”, con Chantal Cuaz che chiude 17°.

Nel 32° Gran Premio Città di Sam Mauro Pascoli (Forlì), dopo una gara nella testa del plotone, dopo 42 km, percorsi alla media di 38,769 km/h, la vittoria è stata decisa con la volata del gruppo, regolato da Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli), con Chantal Cuaz che conclude in 33° posizione.

La prova era valida quale terza tappa del Trofeo Rosa, con la valdostana che con le gare del fine settimana, conquista un piazzamento nelle migliori dieci della generale.