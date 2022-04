Calcio: Eccellenza; Aygreville, è 1-1 nello scontro diretto contro l'Alicese Orizzonti

L'Aygreville Calcio ottiene il secondo 1-1 consecutivo nel campionato di Eccellenza e, dopo la divisione di posta ottenuta sul campo della Biellese, ecco il pari interno contro l'Alicese Orizzonti.

Un risultato positivo che lascia a sei le distanze in classifica dall'ultimo posto che vale l'accesso ai playout, proprio dai piemontesi appena affrontati.

I valdostani ora torneranno ad allenarsi per preparare al meglio la trasferta di domenica pomeriggio (ore 15) sul campo del Dufour Varallo penultimo in classifica: una vittori potrebbe mettere al sicuro la permanenza nella categoria anche per la prossima stagione.