Calcio: Serie D, Bra-HSL Derthona 1-0

L'estroso centrocampista classe 1998 aveva deciso la sfida Bra-Lavagnese (1-0) il 6 febbraio scorso, con un preciso colpo di testa; ieri pomeriggio all'Attilio Bravi ha messo firma e timbro nel derby piemontese con l'HSL Derthona (1-0) al ventesimo della ripresa, rubando palla a Imperato sulla fascia destra e involandosi verso la porta difesa da Tesi, battuto con un destro a mezzo altezza sul primo palo.

L'ultima vittoria interna in D, per i giallorossi, contro i "leoncelli" tortonesi risaliva al 2014: finì 4-0 con la tripletta di Provenzano e il gol di De Peralta.

Il successo di ieri, ai danni degli alessandrini (già battuti all'andata per 0-2) porta il Bra a quota 48 punti in classifica, con la quasi certezza della salvezza matematica e a -2 punti dalla zona play-off (a 50 punti c'è il Città di Varese). Il tutto, certificando il grande lavoro fin qui svolto da mister Roberto Floris e dallo staff tecnico.

Prima frazione "bloccata" ed equilibrata, con l'HSL Derthona che lascia poco spazio alle scorribande dei padroni di casa. Bra che però, ha con Bongiovanni una ghiotta occasione proprio allo scadere: conclusione rasoterra e pallone che non trova la porta del classe '79 Francesco Teti. 0-0 al duplice fischio.

Ripresa più vivace, con il Bra che inserisce (strada facendo) Ferla e Marchisone per Sia e Masawoud. Padroni di casa in vantaggio al 20' con il guizzo di Stefano Tuzza, 1-0!