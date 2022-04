Pesistica: Noemi Kraja vola alle finali nazionali assoluti

Con le ottime alzate di 84 kg nello Strappo e 105 kg nello Slancio, per un totale di 189 kg, la pesista si è conquistata il terzo posto in Start List nella categoria fino a 64 kg, superando abbondantemente il minimo di accesso in finale di 137 kg, la valdostana di origini albanesi Noemi Kraja, si è conquista la possibilità di riconquistare il titolo italiano assoluto

La pesistica della Valle d’Aosta ha, dunque, ancora una volta la possibilità di spiccare a livello nazionale, grazie all’ultima prestazione della già nota Noemi Kraja. Lo scorso 26 marzo l’atleta valdostana della Bars n Guns Weightlifting capitanata da Amedeo Ventura ha infatti ottenuto nella palestra di casa la qualificazione alle Finali dei Nazionali Assoluti, previsti per il 18 e il 19 giugno al Crown Plaza Milan Linate di San Donato Milanese.

A giugno si confronterà con le migliori atlete risultanti dalle classifiche nazionali delle qualificazioni regionali l’opportunità di replicare il grande successo raggiunto nel 2020 a Ostia ai Campionati Italiani di Specialità, dove si era laureata Campionessa di Slancio nella sua categoria, oltre a portare a casa un eccellente argento nello strappo.