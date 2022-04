In occasione della festa sociale di fine stagione dello Sci Club Courmayeur, sabato 16 aprile alle ore 11 presso il Jardin de l'Ange, protagonista sarà Federica Brigone.

L'atleta valdostana verrà premiata per le sue imprese realizzate in azzurro in questa stagione. Un inverno fantastico per la Brignone, cresciuta proprio nello Sci Club Courmayeur.

L'atleta ha ottenuto la Coppa del Mondo (specialità super-g), una medaglia d'argento e di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Beijing.